Ghost of Tsushima: come mai non c'è il lock-on sui nemici? Parla Sucker Punch

Ieri Ghost of Tsushima è finalmente arrivato su PlayStation 4, e se siete tra i primi acquirenti del gioco allora vi sarete sicuramente accorti che durante i combattimenti non è prevista la meccanica di lock-on sui nemici, presente invece in molti congeneri.

Un'assenza che al nostro Giuseppe Arace, che si è occupato della recensione di Ghost of Tsushima, non è andata particolarmente a genio, poiché "costringe [i giocatori] a fare i conti con una telecamera instabile, che solo di rado inquadra l'azione in maniera corretta". Abbiamo tuttavia scoperto che non si è trattata di una mancanza frutto di una leggerezza del team di sviluppo, bensì di una scelta di game design ben precisa.

In un'intervista concessa a GameSpot, il Game Director Nate Fox ha così motivato la decisione di non includere il lock-on: "Mentre lavoravamo sul combattimento abbiamo visto i film di samurai, che sono ovviamente una delle fonti d'ispirazione per questo gioco. E i samurai in quei film sono spesso costretti a spostare la loro attenzione da un nemico all'altro in maniera molto fluida. Per cui, il sistema di combattimento è stato studiato intorno alla necessità di avere a che fare con una varietà di nemici in gruppo".

Ha poi continuato: "Abbiamo provato a dare ai Mongoli le movenze di un branco di lupi che vi circonda. E solo facendo affidamento sulle vostre abilità potete difendervi mentre arrivano da tutti i lati. Se aveste il lock-on non sareste in grado di spostare l'attenzione rapidamente da un nemico e l'altro".

Cosa ne pensate di questa decisione? Ieri abbiamo scoperto anche che i tempi di caricamento di Ghost of Tsushima sono stati allungati volontariamente.