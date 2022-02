Ghost of Tsushima: come sbloccare l'armatura gratis di Horizon Forbidden West

Proprio qualche ora fa è stata pubblicata su PlayStation 4 e PlayStation 5 l'update 2.15 di Ghost of Tsushima che introduce una serie di migliorie al titolo Sucker Punch e aggiunge anche un'inedita armatura ispirata agli abiti di Aloy in Horizon Forbidden West. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per sbloccare gratuitamente l'abito.

Prima di svelarvi tutti gli step per ottenere l'oggetto esclusivo, va precisato che l'unica versione del gioco ad aver ricevuto questo contenuto è la Director's Cut, dal momento che per completare la nuova quest occorre far visita ad uno specifico luogo dell'isola di Iki. Questo significa che chi possiede la versione standard di Ghost of Tushsima non può ottenere l'armatura di Horizon.

Come sbloccare l'armatura di Horizon in Ghost of Tsushima

Dopo aver aggiornato Ghost of Tsushima Director's Cut all'ultima versione su PlayStation 4 o PlayStation 5, dovete dirigervi verso il Santuario del Vento sull'isola di Iki. Questo luogo si trova su un isolotto a nord dell'isola e viene contrassegnato sulla mappa con il nome di "Santuario misterioso". Avvicinatevi al nuovo punto d'interesse sulla mappa per trovare una strana statua avvolta da arbusti e interagiteci per leggere una specie di indovinello la cui soluzione vi porterà a sbloccare l'armatura. Nel caso in cui non vogliate perdere tempo, sappiate che la soluzione dell'enigma è incredibilmente semplice: basta infatti colpire i tre cristalli di colore rosso posizionati sulla statua con un arco, così che cambino colore e diventino blu. Una volta colpiti tutti e tre i cristalli, riceverete in maniera automatica tutti gli oggetti facenti parte del set a tema Horizon Forbidden West e potrete immediatamente equipaggiarli.

