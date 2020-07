Ghost of Tsushima: come trovare tutte le maschere, i cappelli e altri oggetti cosmetici

Volete dare un tocco di classe al protagonista di Ghost of Tsushima ma gli oggetti per la personalizzazione che avete trovato in giro per l'isola non sono di vostro gradimento? Allora seguite i nostri consigli per riuscire a trovare ogni singolo pezzo d'equipaggiamento utile alla modifica dell'aspetto di Jin Sakai.

Abbiamo infatti realizzato una mappa sulla quale potete trovare la posizione dei cappelli speciali (ovvero le icone cerchiate in azzurro) e tutti gli altri oggetti come i foderi per la katana e le maschere. Come potete vedere nell'immagine qui sotto, in ogni atto dell'esclusiva PlayStation 4 avrete accesso ad una nuova area della mappa che nasconde nuovi segreti. Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare uno degli oggetti segnalati, guardatevi intorno alla ricerca di uccelli dorati, i quali vi guideranno presso il collezionabile più vicino semplificandovi il lavoro.

Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate anche una guida sui nemici di Ghost of Tsushima e le migliori tattiche per sconfiggerli, dal momento che ogni tipologia di avversario presenta alcune debolezze che possono essere sfruttate a proprio vantaggio tramite l'utilizzo di tecniche specifiche.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per iniziare Ghost of Tsushima?