Ghost Of Tsushima: come trovare i mercanti di tintura bianca e nera

All’interno del nuovo titolo di Sucker Punch è possibile trovare numerosi mercanti, i quali vendono diversi oggetti di personalizzazione estetica per Jin. In questa guida vediamo come trovare i due mercanti di tintura bianca e nera all’interno del mondo di Ghost Of Tsushima.

Alcuni dei mercanti sull’isola di Tsushima venderanno, tra le altre cose, anche delle tinture colorate, con le quali potete cambiare a piacimento il colore del vostro equipaggiamento e degli oggetti cosmetici che indossate. La valuta utilizzabile con i mercanti di questo tipo sono i fiori con i petali bianchi, che potete trovare piuttosto facilmente all’interno di tutto il mondo di gioco.

Mercante di Tintura Nera

Il mercante di tintura nera può essere localizzato solamente dopo aver raggiunto il secondo atto della storia principale, quindi dopo qualche ora di gioco. Per trovarlo, dirigetevi nella zona est della regione di Toyotama, poco a sud del villaggio di Urashima. Il mercante si trova all’interno di una caverna circondata dalle piante di bamboo; il luogo esatto comparirà sotto forma di punto interrogativo sulla mappa dopo che vi sarete sbarazzati dei soldati mongoli nelle vicinanze.

La tintura nera può essere utilizzata con: Arco Corto, Armatura di Tadayori, Abiti del Viaggiatore, Armatura del Clan Sakai, Armatura di Gosaku, Armatura del Kensei e Armatura Fantasma.

Mercante di Tintura Bianca

Come il mercante di tintura nera, anche questo è estremamente difficile da trovare, ma a differenza del primo è disponibile fin dall’inizio dell’avventura, a partire da quando comincerete ad esplorare per davvero l’open world. Lo troverete nella zona nord-ovest della regione di Izuhara, vicino ad una torre drappeggiata in tessuto bianco: per raggiungerlo potete scalare la montagna dal lato orientale, oppure fare il “giro lungo” utilizzando il sentiero che sale da ovest. Anche in questo caso, dopo aver eliminato i soldati mongoli nell’area circostante, il mercante apparirà sulla mappa sotto forma di punto interrogativo.



Di seguito la lista degli oggetti di equipaggiamento che possono essere colorati con la tintura bianca: Arco Lungo, Abiti del Viaggiatore, Abiti Ronin, Armatura del Kensei e Armatura di Gosaku. Trovare i due mercanti di tintura bianca e nera vi permetterà anche di sbloccare il trofeo Maestri del Bianco e del Nero: per ottenerlo sarà sufficiente acquistare un articolo qualsiasi da ciascuno dei due mercanti, spendendo il numero necessario di fiori.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra guida ai set di armatura, e la guida ai nemici e alle forme più adatte per sconfiggerli.