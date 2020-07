Ghost of Tsushima: la community chiede l'aggiunta del New Game Plus

Attraverso le pagine di Reddit, molti utenti del popolare forum videoludico stanno esortando gli sviluppatori di Sucker Punch a introdurre il New Game Plus in Ghost of Tsushima tramite uno dei prossimi aggiornamenti del kolossal PS4.

A farsi promotore di questa richiesta è il redditor conosciuto con il nickname Evanescoduil con una lunga lettera aperta indirizzata agli appassionati dell'ultima esclusiva PlayStation 4 e, naturalmente, ai suoi sviluppatori. Nel messaggio, l'utente di Ghost of Tsushima afferma di aver completato l'avventura e di voler proseguire l'esperienza nei panni del samurai Jin Sakai attraverso una modalità New Game Plus che consenta al suo alter-ego di ricominciare le attività legate alla campagna principale e all'esplorazione libera dell'isola.

Sempre attraverso l'introduzione del New Game Plus, secondo il redditor (e le circa 1.400 persone che hanno appoggiato la sua idea fino ad ora) sarebbe interessante rivivere l'esperienza ludica e narrativa della storia e delle attività secondarie incentrate sulle dinamiche open world mantenendo tutti gli equipaggiamenti e i progressi effettuati nella cosiddetta "prima run".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Sareste felici di riavviare l'avventura di Jin Sakai con la modalità New Game Plus o preferireste invece assistere all'aggiunta di ulteriori attività e missioni all'esperienza endgame offerta dall'isola di Tsushima? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra guida di Ghost of Tsushima per il perfetto samurai.