Ghost of Tsushima compie un anno: i costumi degli eroi PlayStation e tante statistiche

Oggi 17 luglio, Ghost of Tsushima festeggia il suo primo anniversario. In attesa del lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5, fissato per il 20 agosto, Sucker Punch ha ben penato di festeggiare la ricorrenza preparando una serie di iniziative per tutti i giocatori che già posseggono la versione base del gioco.

Il primo compleanno dell'open world si è rivelato il pretesto perfetto per snocciolare una serie di statistiche legate alle attività dei giocatori: scopriamo così che nel primo anno di vita della produzione gli utenti hanno ingaggiato ben 333,1 milioni di duelli, si sono ritrovati in una situazione di stallo con i nemici 679,2 milioni di volte e hanno trascorso in totale ben 4.241 anni a cavallo. Mentre si prendevano una pausa dai combattimenti e dai viaggi, hanno scattato 61 milioni di fotografie, composto 68,5 milioni di Haiku e accarezzato 55,6 milioni di volpi. In Legends, modalità multigiocatore gratuita arrivata dopo il lancio originario del gioco, hanno invece giocato 40,76 milioni di missioni ed evocato 60,1 milioni di cani sotto forma di spirito.

In occasione dell'anniversario, inoltre, sono stati riabilitati i costumi degli eroi PlayStation in Ghost of Tsushima Legends, i quali erano stati inizialmente introdotti solo come parte di un evento natalizio a tempo limitato. Sono quattro, uno per ogni classe della modalità, e sono ispirati agli eroi delle esclusive della casa: la skin del Samurai è ispirata a Kratos di God of War, mentre il Cacciatore riprende lo stile di Aloy in Horizon Zero Daw; l'Assassino indossa una maschera di un colosso di Shadow of the Colossus, infine il Ronin omaggia Bloodborne. Per ottenerli non bisogna fare altro che completare una qualsiasi missione Storia o di Sopravvivenza con le classi corrispondenti.