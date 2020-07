Ghost of Tsushima: il compositore racconta il 'conflitto interiore' di Jin

Dopo averci offerto un assaggio di due brani di Ghost of Tsushima, il compositore Ilan Eshkeri, si sofferma sul conflitto interiore che contraddistingue l'operato di Jin Sakai per tutta la durata della sua avventura in esclusiva su PlayStation 4.

In un'intervista concessa alla redazione di Mid-Life Gamer Geek, Eshkeri ha delineato i contorni narrativi dell'ultima epopea di Sucker Punch e si è soffermato sul costante conflitto emotivo vissuto da Jin a causa delle azioni che si troverà costretto a compiere dopo l'invasione dei Mongoli della sua amata isola.

Stando a Eshkeri, quella di Ghost of Tsushima "è una storia davvero potente ed emozionante. Certo, ci sono molti combattimenti ma al centro di tutto troviamo la storia di un giovane che deve andare contro tutto ciò che gli è stato insegnato, contro tutte le tradizioni e il concetto stesso di moralità che ne determinava le azioni. Deve andare contro a tutto questo perchè è l'unico modo che ha di salvare le persone che ama. Perciò è un personaggio che vive in uno stato costante di conflitto emotivo, uno stato che gli permette di sperimentare tutte quelle emozioni interessanti, complesse e profonde. Questo è ciò che mi ha ispirato nel mio lavoro".

L'uscita dell'ultima esclusiva PS4 firmata Sucker Punch è prevista per il 17 luglio: già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza dell'opera leggendo la nostra recensione di Ghost of Tsushima curata da Giuseppe Arace.