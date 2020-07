Ghost of Tsushima conquista il Giappone: Perfect Score su Famitsu!

Ghost of Tsushima si aggiunge al club 40/40 di Famitsu: la redazione della rivista giapponese ha infatti premiato il gioco di Sucker Punch con il Perfect Score, con i quattro redattori che hanno valutato la produzione con quattro "10" tondi tondi.

Al momento il testo non è disponibile (Famitsu esce in edicola il giovedì) e non abbiamo dunque altri dettagli, Ghost of Tsushima è il ventisettesimo Perfect Score assegnato nella storia della rivista, il gioco si unisce così a titoli come Nintendogs, The Legend of Zelda Ocarina of Time, SoulCalibur, Yakuza 5, GTA V, Metal Gear Solid V, The Elder Scrolls V Skyrim, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Dragon Quest XI e Death Stranding.

Recensioni Famitsu 1649

Gesshizu Mori no Chiisana Nakama-tachi (Switch) – 7/7/8/8 [30/40]

Golazo! (Switch) – 6/7/7/6 [26/40]

Ghost of Tsushima (PS4) – 10/10/10/10 [40/40]

Ninjala (Switch) – 9/9/8/8 [34/40]

Our Athletic Meet (Switch) – 6/6/7/7 [26/40]

Robozarro (PS4, Switch) – 7/6/6/7 [26/40]

Waifu Uncovered (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Il numero 1649 di Famitsu ospita anche le recensioni di altri titoli minori e probabilmente non destinati ad arrivare in Occidente come Gesshizu Mori no Chiisana Nakama-tachi, Waifu Uncovered e Our Athletic Meet, positiva anche l'accoglienza riservata a Ninjala, premiato con un voto di 34/40.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghost of Tsushima ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.