Ghost of Tsushima conquista i giocatori: User Score oltre il 9 su Metacritic

Come da consuetudine nel settore videoludico, l'esordio dell'avventura di Jin Sakai è stata preceduta dalla pubblicazione dei pareri della critica videoludica, che hanno rivelato una reazione contrastanti a Ghost of Tsushima.

Dal canto suo, invece, il pubblico sembra essere rimasto maggiormente colpito dall'ultima fatica di Sucker Punch, tanto da generare uno User Score decisamente elevato su Metacritic, noto portale di aggregazione delle votazioni. A fronte di quelle che, attualmente, sono oltre 11.000 recensioni degli utenti, Ghost of Tsushima si guadagna infatti una media utenti pari a 9,3/10 (83/100 per la critica).



Un punteggio decisamente elevato, che supera quello di grandi produzioni dell'attuale generazione. A titolo di esempio, possiamo citare The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2 o God of War, che vantano rispettivamente uno User Score pari a 8,6/10 (97/100 per la critica); 8,4 (97/100 per la critica); 9,1 (94/100 per la critica). Certamente, è necessario ricordare che non tutti gli User Score disponibili su Metacritic sono immediatamente paragonabili: sovente, infatti, i giudizi possono essere influenzati da motivazioni slegate dalla qualità effettiva del titolo. Un esempio illustre in tal senso è The Last of Us Parte 2 (94/100 per la critica; 5,6/10 per il pubblico), colpito da un aggressivo fenomeno di review bombing che ha spinto Metacritic a modificare le politiche legate alle recensioni degli utenti.