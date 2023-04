Ghost of Tsushima: un cosplay di Jin Sakai al femminile per il samurai mascherato

Nel corso degli anni, Sony ha portato diverse esclusive di spicco sulle proprie piattaforme. Nel corso PlayStation 4, ancora non definitivamente concluso, c'è stato un gioco particolare che ha portato i videogiocatori nel mondo nipponico: Ghost of Tsushima, un gioco imperdibile per chiunque ami il Giappone e i personaggi onorevoli.

Jin Sakai è il protagonista di Ghost of Tsushima. Sviluppato da Sucker Punch Productions, il gioco è ambientato alla fine del XIII secolo durante l'invasione mongola del Giappone, più precisamente sull'isola di Tsushima, situata al largo dell'arcipelago, in direzione Corea. Jin Sakai è un guerriero samurai e l'ultimo membro sopravvissuto del clan Sakai e il gioco segue il suo viaggio mentre cerca di liberare la sua patria dall'invasione mongola.

Jin Sakai è un abilissimo spadaccino e arciere, che riesce a mischiare anche capacità furtive con cui uccidere i nemici silenziosamente, perciò le sue abilità sono fondamentali per sconfiggere gli invasori mongoli, tra i quali inizia pian piano a instillare paura e terrore, diventando un fantasma che devasta ogni accampamento nemico.

La nostra recensione di Ghost of Tsushima conferma la bontà di questo progetto di Sucker Punch, che ancora oggi è sotto i riflettori grazie ad altri progetti in arrivo. Intanto però possiamo goderci questo cosplay di Jin Sakai da Ghost of Tsushima creato da Leah, cosplayer che ha vestito i panni di questo fantasma giapponese che si aggira tra i campi di battaglia sterminando - silenziosamente o a viso aperto - ogni invasore. Chissà se uno scenario del genere tornerebbe in un Ghost of Tsushima 2.