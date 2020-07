Ghost of Tsushima e la critica divisa: le riflessioni di Sucker Punch sulle recensioni

Dopo aver svelato i segreti del Kurosawa Mode di Ghost of Tsushima, Jason Connell di Sucker Punch ha discusso con la redazione di GamesRadar.com dei giudizi altalenanti espressi da chi ha recensito il suo ultimo action a mondo aperto in esclusiva su PS4.

Osservando la critica divisa su Ghost of Tsushima, il direttore creativo e artistico di Sucker Punch ha dichiarato di aver trascorso gli ultimi giorni incollato su Internet per seguire tutte le reazioni del pubblico e dei giornalisti di settore: "Voglio dire, mi interessa guardare cosa dicono le persone e capire se si stanno divertendo, ad esempio ho visto su Twitter tutte quelle discussioni con le persone che si cimentano con la Photo Mode".

In merito ai giudizi della critica, Connell sottolinea inoltre come "per come abbiamo sviluppato questo titolo anche durante questo difficile periodo di pandemia, un titolo che rappresenta una nuova proprietà intellettuale, sono davvero orgoglioso di ciò che le persone sembrano amare nel nostro gioco. Tutto ciò è gratificante e sono sicuro che il nostro team la pensa allo stesso modo. Certo, ci sono state delle critiche ma le ho sempre apprezzate perchè sono un qualcosa che ci rende migliori. Le guarderemo con attenzione, le analizzeremo e le digeriremo, ne abbiamo già parlato nel team. Penso che siano una parte salutare del nostro lavoro, crediamo un qualcosa che deve essere lanciato in tutto il mondo e che deve essere giudicato. Ma ci appartiene e ne siamo orgogliosi: pensiamo che Ghost of Tsushima sia il miglior gioco che abbiamo mai creato".

Prima di leggere i vostri commenti e di scoprire che cosa ne pensate delle dichiarazioni del direttore creativo di Sucker Punch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima.