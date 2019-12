Ghost of Tsushima: data di uscita trapelata prima dello State of Play!

Un rivenditore russo sembra aver svelato la data di uscita di Ghost of Tsushima, nuovo gioco di Sucker Punch Productions che dovrebbe essere mostrato durante lo State of Play di oggi pomeriggio.

Secondo quanto riportato, Ghost of Tsushima sarà disponibile in Europa dal 10 settembre 2020, questa la data segnalata dal rivenditore, tuttavia il topic su 4Chan è stato chiuso e dunque potrebbe trattarsi di un fake. Non è però una data sospetta e Sony è solita lanciare un grande blockbuster in questo periodo, pensiamo ad esempio a Marvel's Spider-Man, uscito proprio all'inizio di settembre 2018.

Una data che permetterebbe al gioco di godere di una finestra di lancio tutto sommato tranquilla e con una buona visibilità, prima dell'arrivo di PlayStation 5 a novembre o dicembre dello stesso anno. Per saperne di più dovremo attendere lo State of Play in programma alle 15:00, seguiteci su Twitch, lo commentiamo in diretta per scoprire tutte le novità previste da Sony per l'ultimo State of Play del 2019.