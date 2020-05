Ghost of Tsushima e Death Stranding nel nuovo spot di Sony

Sony Corporation ha pubblicato un video spot di 90 secondi realizzato per comunicare i propositi dell'azienda giapponese, mostrando una carrellata dei principali segmenti di business che vedono la compagnia in prima linea.

Non potevano mancare ovviamente i videogiochi, rappresentati in questi caso da Death Stranding di Hideo Kojima e Ghost of Tsushima di Sucker Punch, due produzioni che ben evidenziano la filosofia dell'universo PlayStation. Nel video compaiono anche televisori, smartphone, fotocamere digitali, produzioni anime, serie TV e frammenti di film come Spider-Man Un Nuovo Universo.

In vista di PS5, Sony ha inaugurato i PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment cambia nome per evidenziare al meglio l'entrata in una nuova generazione di contenuti, tutti i giochi sviluppati dagli studi interni verranno pubblicati dall'etichetta PlayStation Studios e il nuovo logo comparirà sui dischi, sulle confezioni e nelle schermate iniziali, ponendosi sin da subito in evidenza.

Cosa ne pensate del nuovo video corporate di Sony? E' riuscito a catturare la vostra attenzione? Come detto non si tratta di un filmato pensato appositamente per i videogiocatori e in pochi secondi cerca di mostrare le numerose sfaccettature di una azienda internazionale pronta ad affrontare a testa alta il futuro.