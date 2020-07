Ghost of Tsushima debutta al primo posto in UK superando Paper Mario Origami King

Ghost of Tsushima è il nuovo leader della classifica inglese debuttando al primo posto e registrando vendite superiore del 7% rispetto a Days Gone, altra esclusiva PlayStation che per valori produttivi viene spesso associata al gioco di Sucker Punch.

Il gioco Sony registra vendite quattro volte superiori rispetto a quelle di Paper Mario The Origami King per Nintendo Switch, che debutta in seconda posizione con vendite fisiche superiori a quelle di Paper Mario Color Splash e Paper Mario Sticker Star combinate insieme, per quello che ad oggi è il gioco della serie venduto più velocemente di sempre nel Regno Unito.

Classifica UK 20 luglio 2020

Ghost of Tsushima Paper Mario The Origami King F1 2020 Animal Crossing New Horizons The Last of Us Parte 2 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Minecraft Nintendo Switch Edition Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Luigi's Mansion 3

F1 2020 scende al terzo posto con un calo vendite del 59% su base settimanale, da segnalare la buona tenuta di Animal Crossing New Horizons e The Last Of Us Parte 2. Per il resto non ci sono altre novità da segnalare, se non il ritorno di Forza Horizon 3 e Super Mario Party in Top 40 rispettivamente alle posizioni numero 26 e 29.