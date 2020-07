Ghost Of Tsushima: difficoltà Letale, come attivarla e cosa introduce

A soli 10 giorni dall’uscita del gioco, Sucker Punch ha pubblicato ufficialmente la patch 1.05 per Ghost Of Tsushima, la quale introduce, oltre a una serie di modifiche ai sottotitoli, anche una nuova difficoltà selezionabile: Letale.

Questa nuova modalità di gioco sarà subito disponibile per tutti appena scaricato l’aggiornamento, sia per le partite già in corso, sia per coloro che devono ancora iniziare l’avventura di Jin Sakai. Per rendere la difficoltà attiva, non dovrete fare altro che aggiornare il gioco, lanciarlo e controllare il menu delle impostazioni di gioco: qui troverete la selezione del livello di difficoltà, e potrete impostare la modalità Letale.

Ma cosa aspettarsi da questo nuovo livello di difficoltà introdotto? Dalle note ufficiali di Sucker Punch, e dopo alcune prove sul campo, sappiamo che rende i combattimenti, e gli scontri con nemici e animali feroci molto, molto più complicati e pericolosi, ma al contempo riesce a non sbilanciare il sistema. La difficoltà Letale aumenta infatti i danni inflitti dai nemici, ma anche i danni della katana di Jin, che sarà quindi in grado di sconfiggere ogni avversario con pochissimi colpi, dovendo però stare molto attento a schivare gli attacchi nei suoi confronti, pena la morte in caso di errore.



Altre modifiche vengono introdotte dalla difficoltà Letale rispetto agli altri livelli di difficoltà presenti all'interno di Ghost Of Tsushima:

i nemici sono molto più aggressivi in combattimento, e attaccano più rapidamente e in gruppi più numerosi

i nemici impiegano molto meno tempo a rilevare Jin durante le fasi di infiltrazione nei panni dello Spettro

le finestre temporali disponibili per effettuare schivate e parate, sia normali che perfette, sono estremamente ridotte, e richiedono ora riflessi fulminei, sangue freddo e prontezza d’azione

Nel complesso, il nuovo livello di difficoltà crea uno scenario particolare di altissimo rischio, sia durante i combattimenti a viso aperto che durante le fasi stealth, ma che sa ricompensarvi con una maggiore soddisfazione in caso di successo, calandovi con efficacia ancora maggiore nei panni di un letale samurai, pronto a tutto per difendere l’isola di Tsushima dall’esercito invasore.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per trovare i mercanti di tintura bianca e nera. Avete già trovato tutti gli oggetti cosmetici per Jin?