Ghost of Tsushima: Digital Foundry mette a confronto le versioni PS5 e PS4

Dopo il silenzio della pausa natalizia i tecnici di Digital Foundry sono tornati con una nuova analisi che mette a confronto le versioni per PlayStation 4 e PlayStation 5 di Ghost of Tsushima, il pluripremiato open world targato Sucker Punch.

Stando alla solita attenta analisi del team britannico le novità introdotte su PS5 dagli sviluppatori tramite update del codice di gioco non sembrano andare oltre al miglioramento del framerate che, sulla console next-gen di Sony, è ora saldamente ancorato ai 60 FPS. Nessuna novità, almeno per il momento, per quanto riguarda la risoluzione di Ghost of Tsushima che anche su PlayStation 5 raggiunge la vetta fissata su PS4 Pro con i 1800p: Digital Foundry è dell'avviso che si potrebbe tranquillamente raggiungere quota 2160p senza troppi sforzi.

Nulla da segnalare invece dal punto di vista della qualità grafica generale che rimane invariata. D'altronde Sucker Punch sembra aver preparato questo primo update molto velocemente, senza tentare particolari stravolgimenti. In ogni caso, Ghost of Tsushima risulta ancora più godibile e mette in mostra tutta la qualità della direzione artistica. Ghost of Tsushima ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica aggiudicandosi il titolo di scelta del 2020 per gli sviluppatori giapponesi.