Ghost of Tsushima per Digital Foundry: il migliore di Sucker Punch, ma non è perfetto

Gli splendidi ed evocativi panorami di Ghost of Tsushima, l'ultima grande esclusiva PlayStation dell'era PS4, non possono ancora essere ammirati dai videogiocatori, ma sono subito finiti sotto la lente d'ingrandimento della redazione di Digital Foundry.

L'isola di Tsushima è estremamente vasta, e viene presentata a 1080p su PlayStation 4 base, e in due modalità grafiche su PS4 Pro: la prima, Qualità, offre una presentazione a 3200x1800 (raggiunge il 4K grazie al Checkerboard Rendering) con 30fps incostanti (con cali fino a 27 fps); la seconda, Performance, ha una risoluzione pari a 1080p e un framerate ancorato ai 30fps. Contrariamente a molti giochi, quindi, la modalità Performance di Ghost of Tsushima non punta a raggiungere i 60fps (o a lasciarlo libero fra i 30 e i 60fps, come capita altrove), ma preferisce offrire una presentazione fluida a 30fps. Ai possessori di un televisore 4K, in ogni caso, Digital Foundry consiglia di optare per la modalità Qualità, perché i cali non sono eccessivamente frequenti o fastidiosi.

Di pregevole fattura gli effetti di luce, il ciclo giorno notte, la gestione delle nuvole, le ombre a cascata e i sistemi di meteo e vento dinamici, che operando insieme contribuiscono a creare un'atmosfera di prim'ordine. Sucker Punch ha inoltre fatto un ottimo lavoro con i particellari, che risultano essere anche più avanzati di quelli già ottimi di inFamous Second Son, e il LOD (Level of Detail). In Ghost of Tsushima, tuttavia, non troverete lo stesso dettaglio di The Last of Us Part 2. È pur vero che si tratta di un gioco differente da quest'ultimo ed è più giusto compararlo agli open-world in stile Ubisoft come Assassin's Creed e Far Cry. Ci sono diversi compromessi: la qualità dei materiali non è sempre al top, e spesso viene a mancare l'illusione del realismo; inoltre, non è raro imbattersi in texture in bassa definizione.

Il rendering dei personaggi, anche quello degli NPC, è stato definito "eccezionale". Anche qui, tuttavia, ci sono dei compromessi, visto che le animazioni non sono perfette. Digital Foundry lamenta una mancanza di coesione, visto che si nota la transizione tra un'animazione e l'altra. Ciò è maggiormente visibile durante l'esplorazione, mentre i combattimenti funzionano molto meglio. I redattori inglesi sono inoltre rimasti delusi dalla telecamera, principalmente a causa di un Campo della Visuale (FOV, Field of View) limitato e la mancanza di una vera opzione di lock-on.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a guardare la disamina video di Digital Foundry allegata in cima a questa notizia. Ghost of Tsushima verrà lanciato il 17 luglio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Se non lo avete ancora fatto, leggete la nostra recensione di Ghost of Tsushima.