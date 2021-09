Ghost of Tsushima Director's Cut al 2° posto dei più venduti negli USA ad agosto 2021

Sono da poco state pubblicate le classifiche di vendita americane del software relative al mese di agosto 2021, periodo nel quale tra i prodotti più diffusi troviamo la riedizione di Ghost of Tsushima, l'esclusiva PS4/PS5 ad opera di Sucker Punch.

Di seguito trovate la classifica dei giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 più venduti in territorio americano nel corso del mese di agosto 2021:

Madden NFL 22 Ghost of Tsushima Marvel's Spider-Man Miles Morales Call of Duty Black Ops Cold War Ratchet & Clank Rift Apart MLB The Show 21 Assassin's Creed Valhalla Minecraft Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us: Parte 2

Se in questa classifica troviamo alla seconda posizione la versione standard del gioco, al medesimo posto di quella che coinvolge tutte le piattaforme troviamo invece la Director's Cut, che è quella che include l'upgrade per PS5 e l'espansione legata all'Isola di Iki.

A non stupire è invece la top 10 dei più venduti del 2021 negli Stati Uniti, che vede in prima posizione l'ultimo episodio di Call of Duty, ovvero Black Ops Cold War:

Call of Duty Black Ops Cold War MLB The Show 21 Resident Evil Village Madden NFL 22 Super Mario 3D World Marvel's Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 Monster Hunter Rise Minecraft Assassin's Creed Valhalla

Va precisato che in questo caso la classifica non è affidabile al 100%, poiché MLB The Show 21 non tiene conto delle vendite digitali su Xbox, così come Super Mario 3D World e Mario Kart 8 includono le sole vendite fisiche su Switch e non quelle sull'eShop di Nintendo.

Avete già letto la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut a cura di Giuseppe Arace?