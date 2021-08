Ghost of Tsushima Director's Cut si aggiorna: le novità della patch 2.07

Nella serata di ieri Ghost of Tsushima Director's Cut ha ricevuto l'ennesimo aggiornamento della sua breve vita, la patch 2.07: scopriamo assieme tutte le novità per PlayStation 4 e PS5.

La patch 2.07 di Ghost of Tsushima Director's Cut risolve innanzitutto i problemi riscontrati nell'assegnazione delle ricompense nelle missioni rigiocabili e il bug che causava la sparizione dell'armatura Fundoshi nel New Game+. In aggiunta a ciò, ha anche ridotto la lunghezza del feedback aptico del Dualsense durante i viaggi rapidi, applicato alcune migliorie all'interfaccia, risolto un problema a causa del quale i giocatori non riuscivano ad unirsi alle partite Survival in Legends e corretto alcune criticità nella visualizzazione delle classifiche online e nelle Carte Attività. Potete consultare il changelog completo sul sito ufficiale di Sucker Punch.

La patch 2.07 rappresenta solo l'ultimo degli interventi correttivi operati alla Director's Cut di Ghost of Tsushima. La Patch 2.06 del 23 agosto ha risolto dei problemi di progressione alla campagna, mentre la Patch 2.05 del 22 agosto ha ridotto i fenomeni di crash. Ieri, intanto, Sucker Punch e Sony hanno pubblicato un trailer con i riconoscimenti della stampa per Ghost of Tsushima Director's Cut.