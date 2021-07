Ghost of Tsushima Director's Cut annunciato! Upgrade per PS5 e nuova isola

Le voci e le indiscrezioni, alla fine, si sono rivelate veritiere. Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch hanno appena annunciato Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5, una versione abbellita ed espansa dell'esclusiva PlayStation lanciata un anno fa.

Nata per celebrare il primo anniversario dell'open world e prevista per il 20 agosto 2021, Ghost of Tsushima Director's Cut è una nuova edizione del gioco che "include non solo un nuovo capitolo del viaggio di Jin, ma anche alcuni nuovi aggiornamenti in risposta ad alcune delle funzionalità più richieste dalla community".

La più grande aggiunta è rappresentata dall'Isola di Iki, che venne invasa nello stesso periodo di quella di Tsushima. In questa nuova storia, Jin si recherà sul posto per indagare sulle voci di una presenza mongola, ritrovandosi coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato. Oltre a una trama completamente nuova, ambientazioni inediti e personaggi mai visti prima d'ora, l'Isola di Iki offrirà anche nuovi contenuti tra cui ambientazioni da esplorare, nuove armature per Jin e per il suo cavallo, nuovi minigiochi, nuove tecniche, nuovi tipi di nemici e nuovi trofei, sia su PS4 sia su PS5.

Per i giocatori già in possesso di Ghost of Tsushima l'upgrade alla Director's Cut sarà a pagamento. Su PlayStation 5, introdurrà delle funzionalità esclusive sia per il gioco base che per l'espansione dell'Isola di Iki, come il lip-sync per il doppiaggio giapponese (reso possibile dalla "capacità di PS5 di renderizzare filmati in tempo reale"), il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi per il DualSense, miglioramenti all'audio 3D, tempi di caricamento decisamente ridotti, un'opzione per la risoluzione 4K a 60fps.

Oltre alla Director’s Cut, chiunque possieda già Ghost of Tsushima potrà scaricare una patch contenente alcuni aggiornamenti la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller, l’opzione per agganciare i nemici in combattimento e un'opzione per nascondere la faretra durante il gioco. Novità anche per Legends, compreso nel pacchetto, sotto forma di una modalità completamente inedita che verrà svelata nelle prossime settimane.