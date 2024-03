Ghost of Tsushima Director's Cut arriva su PC! Ecco la data e le funzionalità inedite

I leak riguardanti l'imminente annuncio del porting PC di Ghost of Tsushima trovano conferma sulle pagine del PlayStation Blog: Sony Interactive Entertainment ha appena pubblicato il video di presentazione che fissa la data e svela le funzionalità inedite della versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut!

Sviluppato da Sucker Punch in collaborazione con Nixxes Software, il porting PC dell'odissea action ruolistica di Jin Sakai racchiude tutti i contenuti dell'esperienza originaria e l'intero pacchetto di update e DLC post-lancio, ivi compresa l'espansione ambientata sull'Isola di Iki, la modalità Kurosawa e le sfide multiplayer di Ghost of Tsushima Legends.

La versione PC dell'avventura open world con protagonista Jin Sakai implementa tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e funzionalità aggiuntive, come il supporto ai monitor ultrawide (dai 21:9 ai 48:9 con setup a tre monitor), la compatibilità piena con le tecnologie di upscaling e upsampling più evolute (NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS), il supporto esteso per i controller (compreso il DualSense) e tutta una gamma di configurazioni grafiche da impostare liberamente attraverso il menù.

Il lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut è previsto su PC per il 16 maggio, tanto su Steam quanto su Epic Games Store. Prima di lasciarvi al video di presentazione del porting PC dell'action GDR di Sucker Punch, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS5.