Ghost of Tsushima Director's Cut in arrivo su PS5 e PS4?

ESRB, l'ente che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo negli Stati Uniti, ha recentemente valutato Ghost of Tsushima Director's Cut, titolo mai annunciato da Sony Interactive Entertainment. Cosa si nasconde dunque dietro a questo nome?

Secondo quanto riportato, Ghost of Tsushima Director's Cut è stato avvistato nei formati PS4 e PS5, i contenuti però non sono noti, sembra però certo che PlayStation Studios stia preparando una riedizione del gioco di Sucker Punch, magari con contenuti extra e migliorie.

Sono in molti a credere che la Director's Cut possa includere anche la tanto rumoreggiata espansione Ghosts of Ikishima che potrebbe essere annunciata durante il prossimo State of Play di Sony. Al momento tutto tace ma come detto Ghost of Tsushima Director's Cut è destinato ad arrivare non solo su PS4 ma anche su PS5, restiamo in attesa di capirne di più.

Probabile anche l'arrivo di Ghosts of Tsushima su PC, il gioco sembra aver perso il bollino Only on PlayStation che evidenzia le esclusive console Sony, le ultime copertine stampate non presentano questa etichetta e secondo molti l'indizio è piuttosto palese e indica la volontà del publisher di pubblicare il gioco anche su Windows, come accaduto con Days Gone e Horizon Zero Dawn Complete Edition recentemente.