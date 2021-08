Ghost of Tsushima Director's Cut: come importare i salvataggi da PS4 a PS5

Siete pronti a giocare Ghost of Tsushima Director's Cut su PlayStation 5 ma non avete idea di come si possano trasferire i progressi della versione PlayStation 4? Nessun problema, poiché in questa guida vi aiuteremo ad importare i salvataggi in maniera rapida e sicura.

Il sistema attraverso il quale potrete trasferire i vostri progressi dell'edizione per console di vecchia generazione del titolo Sucker Punch sulla più nuova console Sony non è particolarmente complesso ed è meno macchinoso rispetto a quanto visto in altre produzioni. L'unico è solo requisito per poter eseguire questa procedura consiste nell'avere nella memoria della vostra PlayStation 5 il file di salvataggio di Ghost of Tsushima: non importa il modo in cui viene trasferito il file ed è possibile completare questo passaggio sia attraverso un dispositivo USB che scaricando i salvataggi direttamente dallo spazio d'archiviazione nel cloud se siete abbonati al servizio PlayStation Plus. Ovviamente se avete giocato la versione standard del gioco su PlayStation 5 non dovete preoccuparvi di alcunché, visto che i progressi sono già nella memoria della console (a meno che non li abbiate eliminati).

Una volta sicuri di avere i file in memoria, non resta altro da fare che avviare Ghost of Tsushima Director's Cut su PlayStation 5 e, nel menu principale (quello con la spada sulla parte destra dello schermo), selezionate l'opzione "Trasferisci salvataggi da PS4". A questo punto vi verrà chiesto di creare un nuovo file di salvataggio partendo da uno di quelli dell'edizione PlayStation 4 a vostra disposizione: selezionate il file corretto e si avvierà un rapido processo di conversione che vi permetterà di riprendere il gioco esattamente da dove vi eravate fermati l'ultima volta. Per procedere basta infatti selezionare "Carica gioco" dal menu principale e selezionare il salvataggio trasferito,. i cui dettagli riportano la dicitura "Console PS4".

