Ghost of Tsushima Director's Cut: come ottenere l'armatura Sarugami

La versione Director’s Cut per Ghost of Tsushima è finalmente disponibile e tutti i giocatori del titolo base potranno quindi tornare a vestire i panni di Jin nella sua nuova avventura all’interno dell’espansione ambientata sull’isola di Iki, per saperne di più ecco la recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut.

Data la sua natura di regione completamente inedita all’interno del gioco, l’isola di Iki introduce nuove località da esplorare, collezionabili da trovare e raccogliere e anche una buona quantità di nuove missioni ed attività secondarie - oltre, naturalmente, ad una storia principale inedita. Tra tutte le missioni secondarie introdotte all’interno di questa espansione spicca per importanza il nuovo Racconto Mitico chiamato La Leggenda di Riku Mano Nera, la quale similmente a quanto accadeva con i Racconti Mitici presenti all’interno del gioco base vi permetterà di ottenere un nuovo set di armatura: l’Armatura di Sarugami.

Questa particolare armatura, una volta equipaggiata, vi permetterà di ottenere diversi bonus estremamente interessanti e stimolanti, che cambieranno radicalmente lo stile di combattimento del protagonista durante i numerosi scontri all’arma bianca. Indossando l’armatura di Sarugami, infatti, la parata normale verrà disattivata e potrete di conseguenza utilizzare in combattimento solamente la parata perfetta, la quale a sua volta verrà trasformata in una sequenza di due attacchi consecutivi. Anche la schivata perfetta viene influenzata dall’armatura di Sarugami: eseguendone una, infatti, infliggerete una piccola quantità di danni bonus a tutti i nemici presenti nella zona circostante. Inoltre, indossando questo set di armatura la finestra temporale per ottenere una parata perfetta oppure una parata perfetta verrà aumentata di una quantità moderata, e allo stesso modo verrà aumentata la quantità di Determinazione ottenuta durante gli scontri corpo a corpo e le fasi stealth.

Una volta giunti sull’isola di Iki, per attivare il Racconto Mitico e recuperare questa utilissima armatura dovrete recarvi al villaggio chiamato Rifugio di Fune, un insediamento collocato lungo la costa occidentale della regione, e parlare con il cantastorie locale. Costui vi narrerà della leggenda di Riku Mano Nera e della sua leggendaria armatura, che si dice essere nascosta in una caverna nei pressi di una zona in cui l’acqua del mare è luminescente: la zona in cui cercare corrisponde all’estremità più a nord-est dell’intera isola di Iki. Una volta trovata l’acqua luminescente vi basterà seguirla lungo la costa fino a trovare la caverna, la quale si trova appena sotto la zona chiamata Thunderhead Cliffs, in un’area piena di piccole statue e scimmie. Una volta trovata la caverna, non vi resterà altro da fare che entrare ed esplorarla, fino a trovare la classica arena circolare all’interno della quale dovrete sfidare a duello il pirata della leggenda Riku Mano Nera.



Dopo averlo sconfitto, potrete finalmente ottenere non solo le ricompense relative al completamento del Racconto Mitico in questione, ma anche il set dell’armatura di Sarugami.