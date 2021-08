Ghost of Tsushima Director's Cut: come raggiungere l'isola di Iki

Mancano ormai poche ore al debutto di Ghost of Tsushima Director's Cut, la riedizione dell'esclusiva PlayStation che non solo include una serie di migliorie grafiche per la console di ultima generazione ma anche un nuovo contenuto che prende il nome di isola di Iki. Scopriamo insieme come fare per accedere alla nuova porzione della mappa.

L'accesso all'isola di Iki in Ghost of Tsushima Director's Cut non è immediato, a meno che non siate vecchi giocatori del titolo Sucker Punch. Per poter visitare le nuove aree di gioco occorre infatti aver raggiunto almeno l'Atto 2 e, di conseguenza, anche la regione di Toyotama di Tsushima. Se avete raggiunto (o superato, in questo caso non ci sono differenze) questo specifico punto della campagna del gioco PS4/PS5, allora potete procedere con l'apertura del menu di pausa per poi selezionare la scheda Diario: vedrete a schermo un messaggio di conferma dell'apertura delle porte dell'isola di Iki, la quale è disponibile. Procedete quindi con la selezione de "I Racconti di Iki" e selezionate "Viaggio nel passato" per spostarvi verso l'obiettivo.

Nel caso in cui non abbiate ancora portato a termine la campagna principale, vi invitiamo a prendere in seria considerazione l'ipotesi di raggiungere l'isola di Iki solo in un secondo momento. Spostarsi nella nuova porzione della mappa è infatti una decisione definitiva, visto che per diverse ore di gioco non avrete l'opportunità di fare ritorno alle terre di Tsushima ed è probabile che possiate pentirvi di questa scelta, a meno che non abbiate riflettuto molto bene sulle sue conseguenze.

Ora che sapete tutti i dettagli su come raggiungere l'isola di Iki nella nuova edizione dell'esclusiva Sony ad opera di Sucker Punch, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla guida con i consigli su come importare i salvataggi da PS4 a PS5 in Ghost of Tsushima Director's Cut.