Ghost of Tsushima Director's Cut: il confronto grafico su PS5, PS4 Pro e PS4

Ghost of Tsushima Director's Cut è pronto a debuttare sulle console PlayStation, ed il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha approfittato dell'occasione per mettere a confronto tutte le versioni dell'action-adventure curato da Sucker Punch.

Ghost of Tsushima Director's Cut sa indubbiamente affascinare su tutte le piattaforme di riferimento, ma la software house di Sony ha potuto sfruttare l'hardware di PlayStation 5 per apportare alcune interessanti migliorie. Sulla console next-gen, ad esempio, abbiamo una qualità maggiore in termini di effetti post-processing (più effetti particellari, nebbia più densa ecc...), e la proiezione delle ombre risulta essere più corretta, sebbene la qualità di renderizzazione e la loro risoluzione non denotino migliorie. Anche le texture, i riflessi, la draw distance ed il filtro anisotropico non presentano alcuna modifica rispetto alla versione PS4. La vegetazione, invece, è stata ulteriormente arricchita e migliorata in alcune aree.

Grazie alle capacità dell'SSD di PS5, inoltre, i tempi di caricamente sono praticamente assenti, con circa 2 secondi necessari per spostarsi da una zona all'altra di Iki. Ovviamente, da non dimenticara la presenza del lip syn in lingua giapponese, esclusiva della piattaforma next-gen. ElAnalistaDeBits consiglia infine di giocare in Resolution Mode, dal momento che il titolo rimane ancorato ai 4K/60fps in quasi tutte le situazioni di gioco. Per ulteriori dettagli e per osservare le differenze con le versioni PS4 Pro e PS4 standard vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura.

Per scoprire tutto sull'ultima fatica di Sucker Punch vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut a cura di Giuseppe Arace.