Ghost of Tsushima Director's Cut: quali sono i contenuti gratis per tutti?

Tra poco più di un mese, Sony e Sucker Punch lanceranno sul mercato Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PlayStation 5, una versione riveduta ed espansa dell'open world dello scorso anno che includerà l'espansione Isola di Iki, con storie, nemici, mini-giochi ed equipaggiamenti inediti, e delle funzioni esclusive per la versione PS5.

Ghost of Tsushima Director's Cut è già disponibile al preordine (non senza qualche polemica), e costa 69,99 euro su PlayStation 4 e 79,99 euro per PS5. I giocatori che già posseggono la versione base per PlayStation 4 possono acquistare l'upgrade alla Director's Cut con l'Isola di Iki spendendo 19,99 euro. Per ottenere anche le funzionalità esclusive per PS5, tra cui i 4K dinamici con target a 60fps e il lip-sync del doppiaggio giapponese, dovranno pagare altri 9,99 euro.

Sony e Sucker Punch hanno tuttavia pensato anche ai giocatori che posseggono Ghost of Tsushima per PS4 e non si sentono ancora pronti ad effettuare l'upgrade. Il giorno di lancio della Director's Cut, fissato per il 20 agosto 2021, verrà infatti pubblicata anche una patch completamente gratuita che introdurrà numerose novità all'esperienza base. Stiamo parlando di aggiornamenti per la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller, la possibilità di agganciare i nemici in combattimento (il lock-on) e un'opzione per nascondere la faretra durante il gameplay. A queste andrà ad aggiungersi anche una modalità aggiuntiva per la modalità multiplayer gratuita Legends, che verrà svelata nelle prossime settimane.