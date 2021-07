Ghost of Tsushima Director's Cut, PS4 vs PS5: la differenza di peso per l'esclusiva Sony

Parte del nuovo trend Sony dedicato alle Director's Cut, l'avventura di Jin Sakai sta per fare ritorno in una versione rivista e ampliata dell'ultima produzione a firma Sucker Punch.

Con diverse modifiche al gameplay e un'ambientazione completamente inedita da esplorare, Ghost of Tsushima: Director's Cut è ormai in dirittura di arrivo sul mercato videoludico. Atteso sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, il titolo sembra offrire un'interessante mole di contenuti, tradottasi anche in un significativo incremento dello spazio libero richiesto alla memoria di PS4 e PS5.

Nella sua versione originale, esclusiva per PlayStation 4, Ghost of Tsushima aveva un peso pari a circa 35 GB. Quest'ultimo si è nel tempo ampliato, a seguito del supporto post lancio proposto da Sucker Punch. Le patch correttive e, soprattutto, l'update gratuito Ghost of Tsushima: Legends hanno infatti introdotto ulteriori 12 GB circa al computo complessivo.

Con il ritorno del Giappone del XIII secolo, la situazione non pare essere eccessivamente differente. Su PlayStation 4, infatti Ghost of Tsushima: Director's Cut richiederà circa 50 GB di spazio libero per procedere con l'installazione. Diversamente, la versione PS5 di Ghost of Tsushima: Director's Cut, comprensiva di diverse feature esclusive tra cui il supporto alle feature del DualSesne, richiederà uno spazio di circa 60 GB.