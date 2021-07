Ghost of Tsushima Director's Cut: quali sono le funzionalità esclusive per PS5?

Ghost of Tsushima, l'ultima opera dei ragazzi di Sucker Punch, tornerà sugli scaffali il prossimo 20 agosto in una nuova edizione Director's Cut per PS4 e PS5 che include, oltre al gioco base e al DLC Legends, anche la nuova espansione Isola di Iki, con luoghi, storie, mini-giochi e nemici del tutto inediti.

Ghost of Tsushima Director's Cut uscirà sia in formato fisico che in formato digitale su entrambe le console di Sony, ma presenterà delle funzionalità esclusive per PS5, abbastanza sostanziose da giustificare una differenza di prezzo di 10 euro. La Director's Cut costerà infatti 70,99 euro su PlayStation 4 e 80,99 euro su PlayStation 5. Inoltre, anche l'upgrade da PS4 a PS5 sarà a pagamento (ammonterà a 9,99 euro). Di quali funzionalità esclusive per PS5 stiamo parlando?

Lip-sync per il doppiaggio giapponese: grazie alla capacità di PS5 di renderizzare i filmati in tempo reale, le scene in Ghost of Tsushima e nella espansione Isola di Iki saranno dotate di sincronizzazione del labiale per il doppiaggio giapponese;

Supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense;

Miglioramenti per l'audio 3D;

Tempi di caricamento drasticamente ridotti;

Risoluzione 4K dinamica con obiettivo 60fps.

A queste funzionalità esclusive va ad aggiungersi la possibilità di trasferire i salvataggi da PlayStation 4 a PS5, in questo modo sarà possibile riprendere l'avventura da dove era stata interrotta. La nuova Isola di Iki sarà accessibile a partire dall'Atto 2, dopo aver sbloccato la regione di Toyotama.

Ci sembra doveroso, inoltre, un ripasso delle modalità di upgrade:

Se possedete già Ghost of Tsushima su PS4, potete preordinare un upgrade alla Director’s Cut per PS4 al prezzo di 19,99 euro.

Se avete acquistato la Director’s Cut per PS4, potrete passare alla Director’s Cut per PS5 in qualsiasi momento al prezzo di 9,99 euro;

Potrete anche effettuare l’upgrade direttamente dalla versione originale di Ghost of Tsushima per PS4 alla Director’s Cut per PS5 al prezzo di 29,99 euro.

Effettuando il preordine riceverete anche la mini colonna sonora di Ghost of Tsushima con 2 tracce extra dall'espansione Isola di Iki e 11 illustrazioni artistiche di Ghost of Tsushima.