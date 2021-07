Ghost of Tsushima Director's Cut introduce armature e un'abilità speciale per i cavalli

Con Ghost of Tsushima Director's Cut, l'open world ambientato nel Giappone feudale di Sucker Punch andrà ad arricchirsi di numerosi contenuti aggiuntivi e permetterà ai giocatori di esplorare l'isola di Iki. La software house di Sony si è ora soffermata sulle novità che riguarderanno da vicino il cavallo che accompagna Jin Sakai nel suo tortuoso viaggio.

Nel corso di un'intervista pubblicata da Press Start, il Senior Staff Writer Patrick Downs e l'Art Director Jason Connell hanno spiegato come in questa edizione espanse dell'action-adventure sarà possibile personalizzare l'aspetto del nostro cavallo facendogli indossare delle armature non presenti nel gioco base. Tuttavia, non si tratta si una mera aggiunta estetica, dal momento che l'armatura consentirà al nostro fedele destriero di attaccare i mongoli con una speciale abilità, conosciuta come Horse Charge. Si tratta di una carica con cui il cavallo "spazzerà via gli avversari", spiegano i due rappresentanti di Sucker Punch.

Lo studio ha poi precisato che, al netto delle tante novità già svelate nel corso delle ultime settimane, Ghost of Tsushima Director's Cut nasconde ancora dei dettagli su abilità ed equipaggiamenti di cui gli sviluppatori non hanno intenzione di parlare. Evidentemente, è desiderio degli autori che i giocatori scoprano autonomamente alcune delle più gradite sorprese di questa edizione del gioco.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut sarà pubblicato su PS4 e PS5 il 28 agosto. Sucker Punch ha spiegato perché il lyp-sinc in giapponese sarà esclusiva PS5. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Ghost of Tsushima Director's Cut.