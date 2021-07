Ghost of Tsushima Director's Cut: l'Isola di Iki metterà a dura prova i giocatori

Dopo aver motivato l'assenza di update gratis su PS5 per Ghost of Tsushima Director's Cut, il Creative Director di Sucker Punch, Jason Connell, ha suggerito agli emuli di Jin Sakai di prepararsi alle difficili sfide che li attendono una volta sbarcati sull'Isola di Iki.

Scambiando quattro chiacchiere sull'argomento con i giornalisti di IGN.com, l'esponente della sussidiaria statunitense dei PlayStation Studios ha ritenuto opportuno sottolineare come "sia che tu decida di recarti sull'Isola di Iki all'inizio del secondo Atto, sia che decida di salpare verso Iki alla fine del gioco, la sfida che ti si presenterà sarà grande perché stiamo ridimensionando il livello di difficoltà".

Per ribadire il concetto, Connell esorta tutti gli appassionati a prepararsi a ciò che li attende sull'Isola di Iki perché "se sei già arrivato fino alla fine della storia originale, non sarà affatto un gioco da ragazzi completare l'Isola di Iki. Sarà una vera e propria sfida, il che è importante visto che è esattamente questo il modo in cui abbiamo implementato tutte le novità. Ci sono un sacco di cose che non abbiamo ancora mostrato e che, ovviamente, vorremmo che le persone scoprissero solo quando giocheranno all'espansione".

L'uscita della Director's Cut di Ghost of Tsushima è prevista per il 20 agosto su PS4 e PlayStation 5. Per saperne di più sulla prima espansione narrativa dell'action free roaming di Sucker Punch, vi rimandiamo al nostro speciale su Ghost of Tsushima e Jin sull'Isola di Iki.