Ghost of Tsushima Director's Cut: isola di Iki e migliorie grafiche nel trailer di lancio

Manca ormai davvero poco al lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut e, per celebrare l'evento, Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla riedizione dell'esclusiva PlayStation.

Il filmato non si concentra solo sulle novità in termini contenutistici della nuova edizione del gioco, dal momento che punta soprattutto a mostrare ai giocatori quali sono le migliorie dal punto di vista grafico della Director's Cut in versione PlayStation 5. Ovviamente il trailer di lancio include anche sequenze tratte dall'isola di Iki, l'espansione presente nella riedizione del gioco e grazie alla quale Jin Sakai potrà andare alla scoperta di una porzione della mappa inedita.

Vi ricordiamo che alcune novità in termini di gameplay del gioco potranno essere scaricate gratuitamente dai possessori dell'edizione standard tramite un aggiornamento gratuito, ma per usufruire dell'espansione e delle migliorie grafiche occorrerà acquistare la Director's Cut, in arrivo il prossimo venerdì 20 agosto 2021 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

