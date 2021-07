Ghost of Tsushima Director's Cut: l'Isola di Iki risplende in nuove cartoline

I curatori dei profili social di PlayStation solleticano la curiosità degli appassionati dell'epopea action di Jin Sakai condividendo delle nuove, suggestive immagini di Ghost of Tsushima Director's Cut che mostrano la grande varietà degli scenari esplorabili dell'Isola di Iki.

Le cartoline digitali proposte da Sony sono la plastica rappresentazione del lavoro portato avanti da Sucker Punch per ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'originario Ghost of Tsushima.

Una volta approdato sulle bianche sponde di Iki, il nostro alter-ego dovrà infatti visitare una terra selvaggia e senza legge segnata da anni di guerre combattute dagli isolani in nome della propria indipendenza.

L'esplorazione delle diverse regioni e dei biomi in cui si suddividerà lo scenario open world di Iki, di conseguenza, non sarà fine a se stessa: gli sconvolgimenti provocati dall'invasione dei guerrieri mongoli saranno solo gli ultimi fattori di destabilizzazione di un'area già piagata dalla presenza endemica di pirati, monaci pazzi, contrabbandieri e abomini che infestano le caverne.

L'uscita di Ghost of Tsushima Director's Cut è pianificata per il 20 agosto su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale sulle novità della Director's Cut di Ghost of Tsushima, a cominciare ovviamente dai contenuti inediti legati all'espansione che condurrà Jin sull'Isola di Iki.