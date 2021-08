Ghost of Tsushima Director's Cut: quanti sono i livelli di difficoltà e quale scegliere?

In maniera del tutto simile a quanto accade nella stragrande maggioranza dei videogiochi action-rpg di epoca moderna, in Ghost of Tsushima Director's Cut potrete selezionare uno tra quattro differenti livelli di difficoltà, in modo tale da poter affrontare l'avventura di Jin Sakai con il livello di sfida che più si addice al vostro stile di gioco.

La scelta del livello di difficoltà della vostra partita può essere effettuata sia prima di cominciare l'avventura di Jin Sakai sull'isola di Tsushima, sia durante la partita stessa: è infatti possibile modificare in qualsiasi momento la difficoltà del gioco, per poter regolare di volta in volta il livello di sfida a seconda della situazione di gioco che sarete costretti ad affrontare ed eventualmente modificarlo subito dopo per ritornare alle condizioni precedenti. Questo tipo di opzione torna decisamente molto utile durante tutte quelle situazioni di gioco nelle quali potrebbe capitarvi di restare bloccati in una particolare missione che non riuscite a superare: abbassando temporaneamente il livello di difficoltà dovreste quindi essere in grado di procedere senza ulteriori intoppi e superare lo spezzone di gioco con il quale state trovando difficoltà, per poi ritornare al livello di difficoltà precedente o rimanere con quello attuale. Tutti coloro che si dedicano anche alla caccia ai trofei possono comunque stare tranquilli: in Ghost of Tsushima non esistono trofei legati al livello di difficoltà utilizzato, dunque alterare la difficoltà durante il gioco non bloccherà l’ottenimento di alcun trofeo.

Ghost of Tsushima: quali sono i livelli di difficoltà?

Allo stato attuale delle cose, all’interno di Ghost of Tsushima è possibile selezionare uno tra quattro differenti livelli di difficoltà: Facile, Normale, Difficile e Letale. A differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza dei titoli dello stesso genere, tuttavia, nell’open world di Sucker Punch aumentare o diminuire il livello di difficoltà non andrà a modificare la quantità di danni inflitti o subiti dal protagonista, ma avrà invece conseguenze di diverso tipo. Il livello di difficoltà scelto andrà infatti ad impattare sulla velocità di reazione degli avversari di Jin, sia durante i combattimenti che durante le fasi stealth, aumenterà o diminuirà e renderà più o meno variegato il pattern degli attacchi eseguiti dai nemici durante gli scontri armati, e modificherà le finestre temporali durante le quali sarete in grado di effettuare con successo una parata oppure una schivata. Naturalmente, aumentando il livello di difficoltà tutte queste opzioni verranno scalate verso l’alto - ovvero sarà più difficile muoversi senza farsi notare, difendersi dagli attacchi dei nemici ed effettuare parate e schivate in tempo utile - mentre riducendo la difficoltà si otterrà l’effetto contrario.

La difficoltà Letale di Ghost of Tsushima, introdotta tramite un aggiornamento successivo alla prima pubblicazione del gioco, è uno step ancora successivo rispetto al livello di difficoltà Difficile: selezionando questa opzione i nemici diventeranno estremamente aggressivi, e vi attaccheranno in gruppi più numerosi contemporaneamente, lasciandovi finestre temporali per parata e schivata davvero molto ristrette e costringendovi a dare tutti voi stessi per poter uscire indenni da un combattimento.

Quale livello di difficoltà scegliere?

Scegliere uno tra questi quattro livelli di difficoltà all'inizio dell'avventura non è un'operazione così semplice come potrebbe sembrare, soprattutto per tutti coloro che non hanno mai giocato a Ghost of Tsushima prima d'ora: proviamo quindi a darvi qualche suggerimento in tal senso. Per un'esperienza di gioco piuttosto rilassata, utile per godervi più la storia e i suggestivi panorami dell'isola di Tsushima piuttosto che i tanti combattimenti in cui verrete coinvolti durante il gioco, vi consigliamo di mantenere il livello di difficoltà su Facile oppure Normale. Per una sfida più stimolante, ma comunque all'interno di canoni piuttosto standard, il livello Difficile è decisamente l'ideale, poiché prevede combattimenti sempre abbastanza difficili - soprattutto durante le prime fasi di gioco, quando le tecniche a disposizione di Jin sono ben poche - ma mai frustranti. La difficoltà Letale invece è solo per tutti coloro che desiderano una sfida senza esclusione di colpi, durante la quale morire non sarà una rarità ma quasi una costante.