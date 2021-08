Ghost of Tsushima Director's Cut: le meraviglie dell'isola di Iki nella Video Recensione

Ghost of Tsushima Director's Cut arriva domani su PlayStation 5 e PlayStation 4. Siamo dunque tornati ad esplorare il Giappone feudale immaginato da Sucker Punch e ci siamo inoltrati nell'affascinante isola di Iki, ricca di pericoli e nuove sfide da affrontare nei panni dello Spettro Jin Sakai.

Con l'espansione narrativa ambientata nell'isola di Iki, Sucker Punch offre ai giocatori la possibilità di scoprire e analizzare più a fondo la psiche del tormentato Jin. La trama e la sceneggiatura hanno saputo convincerci, ed il team di sviluppo è riuscito a confezionare una storia appassionante e coinvolgente.

Esattamente come accaduto nell'edizione originale, Ghost of Tsushima Director's Cut riesce poi a catturare il giocatore grazie alla sua splendida realizzazione grafica ed estetica, adesso ancora più ricca e diversificata grazie ai paesaggi inediti dell'isola di Iki. "Panorami abbacinanti, larghe praterie in fiore e villaggi ammantati dal fogliame sono valorizzati ulteriormente dalla risoluzione in 4K e dai sessanta fotogrammi al secondo", recita la Recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut del nostro Giuseppe Arace dedicata alla versione PlayStation 5 dell'action-adventure.



Per quanto riguarda il gameplay, la Director's Cut si mantiene saldamente ancorata alla struttura originale del gioco, ma non manca di aggiungere piccole novità come sfide che nanno saputo metterci seriamente alla prova, e nemici inediti come gli Sciamani. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla Video Recensione che trovate in apertura.