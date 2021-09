Ghost of Tsushima Director's Cut: le novità della Patch 2.11 su PS4 e PS5

Dopo aver introdotto la modalità Trials of Ijo in GoT Legends, gli sviluppatori di Sucker Punch hanno provveduto a lanciare la Patch 2.11 di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS4 e PlayStation 5: ecco tutte le novità dell'aggiornamento.

Già disponibile al download sulle console PlayStation di questa e della scorsa generazione, l'update 2.11 porta in dote tutta una serie di interventi e correttivi per migliorare l'esperienza di gioco e risolvere dei bug emersi nella fruzione di determinati contenuti.

La prima e, forse, più grande novità della Patch 2.11 è rappresentata dalla maggiore accessibilità al Trofeo "Common Courtesy" garantita dall'aggiunta di un'interfaccia per tenere traccia dei progressi da compiere per ottenerlo.

Sul fronte delle ottimizzazioni, l'aggiornamento interviene per risolvere i problemi emersi con le gesture del touchpad in Remote Play e la gestione dell'inventario e degli oggetti cosmetici di Ghost of Tsushima Legends una volta attivata la modalità New Game Plus. Di particolare interesse sono poi le modifiche apportate con l'aumento delle ricompense ottenibili completando le Prove di Iyo.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut.