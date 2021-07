Ghost of Tsushima Director's Cut: novità e polemiche, il punto della situazione in video

Il prossimo 20 agosto arriverà sul mercato Ghost of Tsushima Director's Cut, una nuova edizione per PS4 e PlayStation 5 dell'open world di Sucker Punch che arricchirà l'esperienza originale con l'espansione "Isola di Iki" (con storie, luoghi, collezionabili e nemici inediti) e delle funzionalità esclusive la console next-gen.

Nella nuova storia, accessibile a partire dall'atto 2, Jin si recherà sull’isola di Iki per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato. Questa nuova isola presenterà tantissimi contenuti inediti tra cui nuove ambientazioni da esplorare e armature per Jin e per il suo cavallo, oltre a mini-giochi, tecniche e nemici mai visti prima. La pubblicazione della Director's Cut e dell'espansione verrà inoltre accompagnata da un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base che introdurrà alcuni aggiornamenti per la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller, l’opzione per agganciare i nemici in combattimento e un'opzione per nascondere la faretra durante il gioco.

L'entusiasmo per l'annuncio della Director's Cut è stato parzialmente adombrato da una serie di polemiche scatenate dalla politica dei prezzi scelta da Sony. Nessuno ha da ridire sui 19,99 euro chiesti per la sola espansione a coloro che già posseggono il gioco base: a far discutere è piuttosto il sovrapprezzo di 10 euro necessario per poter beneficiare degli upgrade esclusivi per PS5, ossia il lip-sync per il doppiaggio giapponese, il Supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense, i miglioramenti per l'audio 3D, i tempi di caricamento ridotti e la risoluzione 4K dinamica con target 60fps. Ne abbiamo discusso in maniera approfondita nel Video Speciale che potete visionare in apertura di notizia.