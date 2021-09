Ghost of Tsushima Director's Cut: Patch 2.08 disponibile, domani la modalità Rivali

Sucker Punch non ha ancora finito con Ghost of Tsushima Director's Cut: quest'oggi la riedizione dell'open world ha ricevuto l'ennesimo aggiornamento, la Patch 2.08, mentre domani 3 settembre darà il benvenuto alla nuova modalità Rivali.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori di Bellevue, la Patch 2.08 di Ghost of Tsushima Director's Cut migliora i tempi di caricamento per la visualizzazione degli oggetti cosmetici nel menu di PlayStation 5, ripristina le icone dei pulsanti colorati, applica dei bilanciamenti alla modalità multiplayer Legends e risolve una serie di bug non meglio specificati.

Domani 3 settembre rappresenterà un'altra data da ricordare. Ghost of Tsushima Legends, la costola multigiocatore dell'esperiena, riceverà infatti la nuova Modalità Rivali, adeguatamente presentata dal nuovo trailer che potete visionare in apertura di notizia. In Rivali si scontreranno due squadre da due utenti alle prese con diverse ondate di nemici. Per ogni nemico sconfitto sarà possibile raccogliere dei Magatama utilizzabili per infliggere danni all’altra squadra. I Magatama potranno essere spesi per acquistare Ombre in grado di bloccare gli acquisti degli avversari, Maledizioni (prosciugamento salute, esplosioni, etc.), Hwacha e tanto altro. Una volta spesi Magatama a sufficienza potrete sbloccare le ondate Conflitto finale. Per vincere dovrete portarle a termine prima degli avversari.

Domani 3 settembre verrà inoltre pubblicata la versione standalone di Ghost of Tsushima Legends, che al prezzo di 19,99 euro offrirà tutti i contenuti multigiocatore (ad eccezione di alcuni elementi estetici sbloccabili solo tramite la campagna per giocatore singolo), inclusa la nuovissima Rivali.