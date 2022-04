Ghost of Tsushima Director's Cut: l'ultima patch segna la fine del supporto post-lancio

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Ghost of Tsushima Director's Cut che porta l'esclusiva PlayStation targata Sucker Punch alla versione 2.18 (2.018.000 su PS5) e segna la chiusura definitiva del supporto post-lancio.

L'aggiornamento in questione apporta piccole modifiche alla componente single player del gioco, sistemando alcune problematiche relative ai dialoghi e aumentando la quantità di seta in vendita presso i mercanti nel New Game Plus. La parte più conssitente dell'update riguarda però la modalità Legends, ovvero la componente cooperativa online che i giocatori abbonati a PlayStation Plus hanno potuto scaricare gratuitamente qualche settimana fa. Installando l'aggiornamento si risolvono numerosi bug e si modificano alcune delle abilità dei personaggi al fine di migliorare il bilanciamento del multiplayer.

Ad accompagnare il changelog dell'ultimo importante aggiornamento post-lancio troviamo anche un lungo messaggio da parte del team di sviluppo, che si dice estremamente felice di quella che è stata l'accoglienza di Legends da parte dei giocatori di Ghost of Tsushima. Va specificato che la chiusura del supporto post-lancio non significa che non possano arrivare in futuro nuovi aggiornamenti in grado di sistemare problematiche gravi o legate al bilanciamento, ma non veranno distribuiti update con nuovi contenuti o funzionalità inedite.

Prima di lasciarvi al changelog, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato annunciato lo sceneggiatore del film di Ghost of Tsushima.