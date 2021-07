Ghost of Tsushima Director's Cut: perché il lip-sync giapponese è un'esclusiva PS5?

Le funzionalità esclusive della versione PS5 di Ghost of Tsushima Director's Cut non riguarderanno solo l'ambito tecnico, ma anche un aspetto che in molti non si sarebbero aspettati: la versione next-gen del gioco sarà l'unica ad offrire il lip-sync per il doppiaggio in lingua giapponese.

Come mai sarà un'esclusiva PS5? Lo hanno spiegato il direttore creativo Nate Fox e il direttore artistico Jason Connell in una coppia di interviste concesse, rispettivamente, a Push Square e a Press Start Australia.

Fox ha ammesso che è tutto merito della potenza dell'hardware di PlayStation 5: "Abbiamo potuto implementare la sincronizzazione del labiale per la lingua giapponese poiché l'SSD di PlayStation 5 ci ha permesso di renderizzare in tempo reale delle cutscene che nella versione originale del gioco per PS4 avevamo dovuto pre-renderizzare". PlayStation 4 non era capace di gestire i filmati in tempo reale, pertanto nella versione originale di Ghost of Tsushima sono stati pre-renderizzati: in questo formato, tra l'altro, occupano tantissimo spazio, così tanto che Sucker Punch ha avuto difficoltà a farceli entrare su disco.

La possibilità di gestire le cinematiche in tempo reale ha quindi dato agli sviluppatori maggior spazio di manovra su PS5. Sucker Punch, tuttavia, non si arrese subito su PS4: Connell ha spiegato che il team voleva davvero implementare il lip-sync su PlayStation 4, ma poi si è scontrato con "limiti tecnici (dovuti al modo in cui sono state realizzate le cutscene), problemi di tempo e problemi logistici". Ghost of Tsushima Director's Cut, ricordiamo, uscirà il 20 agosto.