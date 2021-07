Ghost of Tsushima Director's Cut: Sucker Punch motiva l'assenza di update gratis per PS5

Il Direttore Creativo e Artistico di Sucker Punch, Jason Connell, è intervenuto ai microfoni di Press Start per spiegare perché la software house interna ai PlayStation Studios ha deciso, con Ghost of Tsushima Director's Cut, di non proporre un update gratuito per PS5 a chi possiede già il gioco.

L'esponente della casa di sviluppo di Bellevue esordisce nel suo discorso rivolgendosi direttamente agli appassionati per spiegare loro come "la cosa che penso sia più importante che le persone sappiano è che non si tratta di un aggiornamento hardware generico, ma di un lavoro che aderisce completamente all'esperienza offerta dall'espansione ambientata sull'isola di Iki e a ciò che dovrà fare Jin una volta giunto su Iki. Si tratta di caratteristiche che rendono l'aggiornamento della Director's Cut un elemento così specifico".

Nel rimarcare il concetto, Connell dichiara inoltre che "sono tutti elementi aggiuntivi che si collegano strettamente l'uno all'altro, quindi è questo il motivo per cui non abbiamo voluto considerarli come elementi separati. Desideravamo davvero che ogni componente e contenuto dell'espansione funzionasse solo se considerato come parte del medesimo insieme, è questo il motivo".

Lo stesso Connell, di recente, ha discusso delle innovazioni ludiche e dei contenuti inediti correlati all'espansione dell'isola di Iki e spiegato perché il lip-sync giapponese è esclusivo su PS5. Contestualmente al lancio della nuova versione dell'avventura di Jin Sakai, previsto per il 20 agosto, assisteremo comunque all'arrivo di una patch che porterà in dote alcuni contenuti gratis per Ghost of Tsushima su PS4 e PS5, come la possibilità di servirsi del lock-on nei combattimenti o di cimentarsi in una modalità aggiuntiva del multiplayer Legends.