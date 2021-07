Ghost of Tsushima Director's Cut: è polemica per il prezzo della versione PS5

Il costo medio dei giochi è aumentato con l'avvento della nuova generazione di console, è un dato di fatto: sono diversi i prodotti per PlayStation 5 ad essere arrivati sul mercato ad un prezzo di 69,99 dollari, che in Italia si sono tramutati in 79,99 euro.

La frangia dei videogiocatori che aveva già espresso il proprio malcontento nei confronti di questa tendenza si è nuovamente fatta sentire in questi giorni, quando Sony ha annunciato il ritorno sugli scaffali di Ghost of Tsushima con una Director's Cut che su PlayStation 5 costerà 80 euro. Anche se quest'edizione introdurrà la nuova espansione Isola di Iki con luoghi, storie, mini-giochi e nemici del tutto inediti, su Reddit sono molti i messaggi dei giocatori che reputano il prezzo troppo alto per una riedizione di un gioco già disponibile sul mercato: un topic in particolare ha ottenuto oltre 18 mila upvote e più di 3,5 mila commenti, in cui moltissimi utenti hanno espresso la loro intenzione di aspettare un taglio di prezzo.

"Mi ha facilitato la decisione di aspettare per prenderlo a prezzo ridotto più avanti", ha scritto un utente che si firma k2theablam. "Con Sony che ha deciso di aumentare il prezzo fino ai ridicoli 80 euro, oggigiorno aspetto ad acquistare almeno il 99% dei giochi", dice invece 3choblast3r.

È polemica anche per l'upgrade da PlayStation 4 a PS5 a pagamento: in sostanza, i possessori di Ghost of Tsushima Director's Cut sulla console di vecchia generazione dovranno pagare 9,99 euro per ottenere le funzionalità esclusive dell'edizione next-gen, tra cui la risoluzione 4K dinamica con obiettivo 60fps, il supporto alle feature del DualSense e il lip-sync per il doppiaggio giapponese. "Forse avrebbero dovuto rendere gratuiti almeno gli upgrade qualitativi", dice Siriacus. Un altro utente ha invece aggiunto: "Questo è uno studio first party - se c'è qualcuno che dovrebbe farlo gratuitamente, sono sicuramente loro. Dovrebbe essere una fantastica opportunità per mostrare la potenza di PS5, per mostrare il valore dell'ecosistema PlayStation nel quale abbiamo investito e per dimostrarci che possiamo ancora comprare un gioco PS4 per PlayStation 5 senza preoccupazioni come queste".



Ricapitolando, questo è lo schema dei prezzi della nuova edizione, sulla base delle informazioni ufficiali del PlayStation Blog e del PlayStation Store:

Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 - 70,99 euro

Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 - 80,99 euro

Upgrade di Ghost of Tsushima per PS4 a Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 - 19,99 euro

Upgrade di Ghost of Tsushima per PS4 a Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 - 29,99 euro

Upgrade di Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 a Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 - 9,99 euro

L'uscita di Ghost of Tsushima Director's Cut è fissata per il. Lo stesso giorno verrà pubblicato anche unche introdurrà alcuni aggiornamenti per la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller, l’opzione per agganciare i nemici in combattimento e un'opzione per nascondere la faretra durante il gioco.