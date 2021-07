Ghost of Tsushima Director's Cut: prezzi del DLC e dell'upgrade PS5 a pagamento

Pochi minuti fa Sony Interactive Entertainment e Sucker Punch hanno annunciato Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PlayStation 5, una versione abbellita ed espansa dell'open world del 2020: in uscita il 20 agosto, aggiunge la nuova Isola di Iki, una storia inedita, tanti contenuti aggiuntivi da sbloccare e migliorie specifiche per PS5.

Contestualmente, i vertici delle due aziende hanno anche svelato il prezzo della nuova edizione completa, i piani per l'acquisto della sola espansione e dell'upgrade da PS4 a PS5. Procediamo con ordine.

Ghost of Tsushima Director's Cut, nuova edizione del gioco comprendente il gioco base, il DLC multigiocatore Legends e la nuova espansione Isola di Iki, è proposta al prezzo di 69,99 dollari su PS5 e a 59,99 dollari su PS4. Sarà possibile preordinare la versione digitale su PlayStation Store o la versione retail presso vari rivenditori fisici. Prenotando presso i rivenditori autorizzati, riceverete una mini colonna sonora digitale con le tracce originali di Ghost of Tsushima e due nuovi brani della Iki Island Expansion, un art book digitale con una selezione di illustrazioni di Ghost of Tsushima e 10 nuovi concept art dell’isola di Iki. Inoltre*:

Se possedete già Ghost of Tsushima su PS4, potrete preordinare un upgrade alla Director’s Cut per PS4 al prezzo di 19,99 dollari;

Se avete acquistato la Director’s Cut per PS4, potrete passare alla Director’s Cut per PS5 in qualsiasi momento al prezzo di 9,99 dollari;

Potrete anche effettuare l’upgrade direttamente dalla versione originale di Ghost of Tsushima per PS4 alla Director’s Cut per PS5 al prezzo di 29,99 dollari.

*I prezzi indicati sopra sono validi per il mercato statunitense, attendiamo l'annuncio di quelli validi per l'Italia.

È stato inoltre specificato che sarà possibile trasferire il proprio salvataggio da PS4 a PlayStation 5 in modo da riprendere esattamente da dove era stata interrotta la partita. L'espansione Isola di Iki sarà accessibile a partire dal secondo atto. Se prenotate su PlayStation Store prima del lancio, potrete scaricare immediatamente la versione per PS4 di Ghost of Tsushima, in modo da iniziare a vivere l’esperienza del gioco principale, trasferire i vostri progressi e riprendere da dove avete interrotto quando la Director’s Cut verrà pubblicata ad agosto.