Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5: come osservare i Comandanti Mongoli

La struttura della progressione del protagonista in Ghost of Tsushima prevede la presenza di numerose abilità e possibilità differenti per evolvere il proprio stile di combattimento, le quali permettono di migliorare e potenziare le proprie capacità offensive e la propria versatilità durante i numerosi scontri con i Mongoli.

Una delle caratteristiche principali del sistema di combattimento e progressione del personaggio di Ghost of Tsushima si basa sulle quattro cosiddette Forme, ovvero quattro differenti stili di combattimento disegnati per riflettere i diversi stili di combattimento di un Samurai: ciascuno di questi stili possiede abilità uniche ad esso collegate, e una volta equipaggiato permette di effettuare movimenti, mosse e attacchi differenti dalle altre tre Forme non utilizzate in quel modo. Questa struttura permette ai giocatori di affrontare ogni diversa tipologia di nemico nella maniera migliore, sfruttando le caratteristiche delle Forme e i punti deboli degli avversari per aumentare il più possibile l’efficacia dei propri attacchi: ciascuna tipologia di nemico è infatti vulnerabile ad almeno una delle quattro diverse Forme presenti nel gioco, e riuscire a sbloccarle tutte il più velocemente possibile diventa quindi fondamentale all’interno dell’economia di gioco.

Per sbloccare una nuova Forma in aggiunta a quelle fino a quel momento ottenute dovrete osservare, oppure uccidere, un certo numero di comandanti delle truppe Mongole: una volta riempito il relativo indicatore sbloccherete la Forma successiva (non potrete sceglierla, tuttavia, ma si sbloccheranno in un ordine prestabilito). Come vedete non sarete quindi costretti ad uccidere per forza ogni comandante Mongolo che incontrerete, ma potrete semplicemente osservarlo non appena ne troverete uno sul campo di battaglia. Per farlo, dopo averne individuato uno, non dovrete fare altro che cercare di posizionarvi in un punto che vi garantisca una buona visuale dell’area (come per esempio il tetto di un edificio oppure un rilievo naturale nei pressi del comandante che volete osservare) senza farvi notare da nessuno dei nemici presenti: a questo punto vi basterà inquadrare il comandante Mongolo con la vostra visuale e tenere premuto per alcuni secondi il tasto R2 del controller. In questo modo riuscirete a sbloccare lo slot di progressione per la Forma successiva senza essere costretti a combattere contro dei nemici che, soprattutto durante le prime fasi di gioco, potrebbero risultare particolarmente ostici e complessi da abbattere.

Vi ricordiamo che è disponibile dal 20 agosto la versione Director's Cut di Ghost of Tsushima, la quale introduce la nuova regione di Iki e una serie di migliorie per PS5 come il supporto per la risoluzione 4K a 60fps e il supporto per DualSense e Audio 3D.