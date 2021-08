Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5: cosa cambia dalla versione PS4?

La versione rivista e ottimizzata dell'avventura di Jin Sakai sull'isola di Tsushima, è in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 20 agosto, pronta ad inaugurare quello che, secondo il boss di PlayStation Jim Ryan, potrebbe diventare un nuovo modo per proporre riedizioni di prodotti già usciti in passato.

A metà tra una sorta di versione Game of the Year del gioco e una remaster per console di nuova generazione, Ghost of Tsushima Director's Cut mantiene infatti sostanzialmente inalterato il gioco base, a fronte di un comparto tecnico ottimizzato PlayStation 5 e dell'introduzione di un'espansione narrativa, dedicata a questa nuova versione ma acquistabile anche separatamente. Vediamo quindi quali sono tutte le differenze tra la versione originale di Ghost of Tsushima e la Director's Cut - un termine che potrebbe presto prendere piede soprattutto all'interno del mondo PlayStation, vista l'esistenza anche della Director's Cut di Death Stranding.

Partiamo subito da quella che è indubbiamente la novità più importante e succosa dell'intera operazione: l'espansione narrativa. Questo DLC, che come detto prima sarà incluso all'interno della Director's Cut oppure acquistabile separatamente per tutti i possessori del gioco base, porterà Jin sull'isola di Iki (accessibile a partire dall'atto 2 del gioco) per inseguire le voci di un'altra invasione da parte dei mongoli. Su questa nuova isola, anch'essa strutturata sotto forma di open world come già visto su Tsushima, il nostro potrà fare affidamento su nuovi gadget, strumenti e tecniche per fronteggiare al meglio i nuovi nemici che cercheranno di ostacolarlo, oltre che dilettarsi con nuovi mini-giochi e dedicarsi alla scoperta e alla raccolta di nuovi oggetti collezionabili. Non meno importante sarà la possibilità per il giocatore di addentrarsi all'interno di nuovi biomi inediti e ammirare panorami mozzafiato mai visti prima, che costituiscono sicuramente uno dei punti di forza del gioco. Per quanto riguarda le novità tecniche della versione Director's Cut, disponibili però solo su PlayStation 5, troviamo:

Un'opzione per attivare il lip-sync calcolato in tempo reale delle labbra dei personaggi per il doppiaggio giapponese

Supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense di PlayStation 5

Miglioramenti all'audio 3D

Tempi di caricamento ridotti grazie alle capacità dell'SSD

Risoluzione dinamica 4K e frame rate stabile a 60fps

Possibilità di trasferire i salvataggi da PlayStation 4 a PlayStation 5

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut costerà 70.99€ su PlayStation 4 e 80.99€ su PlayStation 5. L'upgrade dalla versione PS4 del gioco base alla Director's Cut per PS4 costerà 14.99€, ai quali andranno aggiunti altri 10€ per passare alla versione per PlayStation 5. Potrete effettuare queste due operazioni sia in momenti diversi, sia nello stesso momento, pagando un totale di 24.99€.