Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5: ci stiamo giocando, la recensione il 19 agosto

In questo afoso lunedì di metà agosto, abbiamo finalmente messo le mani su Ghost of Tsushima Director's Cut, il gioco è finalmente arrivato in redazione e siamo pronti a sviscerare tutte le novità di questa riedizione in attesa di proporvi la recensione.

Non possiamo purtroppo dirvi altro se non che l'embargo per la pubblicazione della recensione scadrà il 19 luglio alle 14:00 (ora italiana), tra pochissimi giorni saprete tutto quella Director's Cut di Ghost of Tsushima che include oltre al gioco originale anche la nuova espansione Iki Island e la modalità co-op multiplayer Leggende, uscita lo scorso autunno. Su PlayStation 5 Ghost of Tsushima Director's Cut includerà anche varie migliorie tra cui una nuova opzione per attivare il lip-sync calcolato in tempo reale per il doppiaggio giapponese, supporto per il DualSense (feedback aptico e grilletti adattivi), supporto per l'audio 3D, tempi di caricamenti ridotti grazie alle potenzialità dell'SSD, risoluzione 4K dinamica e framerate a 60fps e possibilità di trasferire i salvataggi dalla versione PlayStation 4.

Ghost of Tsushima Director's Cut sarà disponibile dal 20 agosto in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, in formato fisico e digitale, il preload è già disponibile dal PlayStation Store per tutti coloro che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi edizione.