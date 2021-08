Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5: dove preordinarlo al miglior prezzo

Ghost of Tsushima Director's Cut sta per arrivare su PlayStation 4 e PlayStation 5, la riedizione del gioco di Sucker Punch esce il 20 agosto in Italia, vediamo insieme dove è possibile effettuare il preordine al prezzo più basso.

Di seguito trovate i link per il preordine presso i principali rivenditori fisici e online, potrete così scegliere l'offerta più adatta alle vostre esigenze acquistando la versione digitale o retail in formato PlayStation 4 o PlayStation 5:

L'edizione per PlayStation 5 includerà tra le altre migliorie anche il lip-sync in tempo reale per il doppiaggio giapponese, supporto per i grilletti adattivi e il feedback aptico del DualSense, supporto audio 3D, tempi di caricamento ridotti, risoluzione 4K e framerate stabile a 60fps.

La recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut sarà online il 19 agosto, poche ore prima del lancio ufficiale fissato per il giorno successivo.