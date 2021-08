Ghost of Tsushima Director's Cut ha rimpiazzato la versione standard sul PS Store

Siamo sempre più vicini al debutto di Ghost of Tsushima Director's Cut, la nuova edizione dell'esclusiva PlayStation ad opera di Sucker Punch che di recente ha sostituito la versione standard sullo store targato Sony.

Com'è possibile notare visitando il PlayStation Store ed effettuando una ricerca utilizzando il titolo del gioco, tra i risultati è possibile individuare esclusivamente le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 della Director's Cut oltre all'upgrade da 29,99 euro di cui potranno usufruire esclusivamente i giocatori già in possesso della vecchia versione del gioco. Questa particolare decisione, che non è affatto nuova per Sony con le riedizioni più ricche dei suoi titoli, non piace molto ai fan, i quali sono preoccupati che a causa di una mossa del genere sarà più difficile che la versione digitale del gioco possa subire un taglio di prezzo o entrare in promozione a breve. Insomma, chi vorrà recuperare il titolo ad un prezzo di favore e senza i contenuti aggiuntivi dovrà obbligatoriamente optare per la versione fisica.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut introdurrà una serie di migliorie tecniche per la console di ultima generazione, meccaniche di gameplay perfezionate ed un'espansione intitolata Isola di Iki.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Ghost of Tsushima Director's Cut?