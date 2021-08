Ghost of Tsushima Director's Cut: alla scoperta dei segreti dell'isola di Iki su PS5

Marco Mottura ha indossato i panni di Jin Sakai ed è andato alla scoperta dei segreti dell'isola di Iki, la nuova ambientazione esplorabile dal 20 agosto in Ghost of Tsushima Director's Cut su PS4 e PlayStation 5.

Una volta giunto sul posto, il guerriero più temuto dagli invasori mongoli deve fare appello a tutto il suo coraggio e all'esperienza maturata tra i ciliegi in fiore dell'isola di Tsushima per fronteggiare la nuova minaccia.

Quella di Iki, infatti, è una terra selvaggia e senza legge segnata da anni di guerre combattute dagli isolani per difendere strenuamente la loro indipendenza. In questa cornice narrativa si innestano tutte le aggiunte contenutistiche e ludiche apportate da Sucker Punch.

Pur rimanendo nell'alveo delle meccaniche di combattimento e della progressione ruolistica della storia originaria, l'avventura da vivere sull'isola di Iki propone diverse innovazioni, specie nel ventaglio di avversari: l'arrivo degli eserciti mongolo è solo l'ultimo dei fattori di destabilizzazione di un'area già piagata dalla presenza endemica di pirati, contrabbandieri, abomini che infestano le caverne e monaci pazzi.

Pur rimanendo nell'alveo delle meccaniche di combattimento e della progressione ruolistica della storia originaria, l'avventura da vivere sull'isola di Iki propone diverse innovazioni, specie nel ventaglio di avversari: l'arrivo degli eserciti mongolo è solo l'ultimo dei fattori di destabilizzazione di un'area già piagata dalla presenza endemica di pirati, contrabbandieri, abomini che infestano le caverne e monaci pazzi.