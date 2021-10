Ghost of Tsushima Director's Cut spettacolare con Cristiano Bonora: la nuova gallery

Con nuovi aggiornamenti per la modalità multiplayer Ghost of Tushima: Legends e l'introduzione di una serie di contenuti inediti, quali l'arco narrativo aggiuntivo ambientato sull'isola di Iki, l'ultima opera di Sucker Punch si mostra ora in una serie di scatti davvero spettacolari.

Autore di questi ultimi è l'ormai noto Cristiano Bonora, fotografo virtuale in-game e gestore del portale Vertical Gaming Photography. In occasione del ritorno in scena dell'epopea di Jin Sakai su PlayStation 5, l'autore ha infatti firmato una nuova selezione di scatti, rigorosamente con orientamento verticale e realizzati tramite la Photo Mode presente nel gioco. Privi di modifiche introdotte in post produzione, le immagini vanno a comporre una gallery particolarmente scenografica.

Per visionare la raccolta di dodici scatti dedicati all'avventura nipponica firmata da Sucker Punch, vi invitiamo dunque a visionare in prima persona la galleria di Cristiano Bonora dedicata a Ghost of Tushima: Director's Cut, disponibile proprio sul portale dell'autore dedicato alla fotografia virtuale.



La riedizione di Ghost of Tsushima non è l'unico grande protagonista di Vertical Gaming Photography, che ospita anche gallery interamente dedicate a Ratchet & Clank: Rift Apart, Control, Days Gone, Assassin's Creed: Origins, Death Stranding, Demon's Souls, Shadow of the Colossus, The Last of Us: Remastered e moltissimi altri titoli videoludici.